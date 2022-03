मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से कही यह बात, पढि़ए पूरी खबर

मुख्यमंत्री ने बेवकास्टिंग के जरिए ग्राम गौरव दिवस मनाए जाने पर दिया बल, 15 अप्रैल तक तैयार होगी कार्ययोजना

खंडवा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम गौरव दिवस कार्यक्रम मनाने को लेकर वेबकास्ट के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा, अपने अपने गांव को आगे बढ़ाने गांव के लोग सरकार के साथ क्या कर सकते है, इसकी तैयारी करके अगर ठान ले तो गांव का अदभुत विकास कर सकते हंै।

