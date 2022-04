जानिए, यहां शासकीय स्कूलों में गर्म पानी से गला क्यों तर कर रहे बच्चे, आप भी हो जाएंगे हैरान

नगर निगम क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों में बोरिंग बंद, कुछ विद्यालयों में मटके की व्यवस्था, परीक्षा में बाटल लेकर पहुंच रहे बच्चे

खंडवा. शासकीय स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था भगवान भरोसे है। भीषण गर्मी में बेहाल बच्चे पानी के लिए स्कूलों की टंकियों से निकल रहे गर्म पानी के लिए जद्दो जहद कर रहे हैं। मौसम का पारा 43 डिग्री सेल्शियस के पार है। इसके बाद भी अधिकतर स्कूलों में बच्चों टंकी के पानी का सहारा है। जिला मुख्यालय पर अधिकांश स्कूल परिसर में हैंडपंप जर्जर हो गए हैं। कइयो स्कूलों के हैंडपंप उखड़े हुए हैं। शिक्षकों के तमाम कोशिश के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है।

Children suffocating their throats with hot water in schools