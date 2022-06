चिपको आंदोलन: पहला दिन ही प्रशासन के आगे पड़ा कमजोर

तीर्थ नगरी में ओंकार पर्वत को बचाने हेतु रविवार से चिपको आंदोलन शुरू हो चुका है

ओंकारेश्वर. तीर्थ नगरी में ओंकार पर्वत को बचाने हेतु रविवार से चिपको आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासन की रोक-टोक से इस आंदोलन का पहला दिन प्रशासन के आगे कमजोर पडा़ गया। इस आंदोलन को देखते हुए पुनासा एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी पुनासा और एसडीओपी राकेश पेंड्रा तथा थाना मांधाता प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने सुबह से ही फोर्स और परिक्रमा मार्ग पर जगह-जगह जवानों की तैनाती करके आंदोलनकारियों को रोकना प्रारंभ किया। इसके पश्चात भी इतने बड़े पर्वत पर इधर-उधर से आंदोलनकारी पर्वत के कार्यस्थल पर लगभग 32 लोगों का काफिला इक_ा हुआ और जेसीबी के पास खड़े होकर फोटो खींचकर व्हाट्सएप फेसबुक पर चलाया। इस आंदोलन में कोई भी स्थानीय व्यक्ति शामिल नहीं था, इसी के संदर्भ में एसडीओपी राकेश पेंड्रा ने आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं से कहां की खंडवा जिले में आचार संहिता लगी हुई है 144 धारा और प्रशासन के काम में बाधा डालने की 188 धारा का उल्लंघन ना करें आपकी बात कलेक्टर को अवगत करा दी जाएंगी। रविवार को पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शाम को समाप्त हुआ। जिसके अंतर्गत कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, भारत हितरक्षा अभियान के विशाल बिंदल ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा,संत सनातन धर्म और हिंदू भावना रखने वाले व्यक्तियों का कई महीनों से चल रहे आंदोलन की कोई कदर नहीं कर रहा है, मध्यप्रदेश शासन की कथनी और करनी में क्या अंतर है इस ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में दिख रहा है,ओंकार पर्वत को छिन्न-भिन्न करते हुए जो प्रशासन के माध्यम से कार्य किया जा रहा है वह ठीक नहीं है हम भी शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय शासन और मध्यप्रदेश शासन से हमारी मांग पूरी करने के लिए अड़े हुए हैं।

बता दें कि भारत हितरक्षा अभियान के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ओंकार पर्वत पर छेड़छाड़ भगवान शंकराचार्य की मूर्ति के निर्माण से कोई आपत्ती नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो जंगल झाड़ी काट रहे हैं ओम आकार के पर्वत को छिन्न-भिन्न करते हुए प्रशासन का और मप शासन का कार्य-धर्म के विरुद्ध है ऐसी मंशा से भारत हितरक्षा अभियान के अंतर्गत तीन माह से आंदोलन और जगह-जगह जिले से हस्ताक्षर करके रविवार को ओमकार पर्वत पर चिपको आंदोलन का रूप ले बैठा है,

----------------------

Chipko Movement: Weak in front of the administration on the first day