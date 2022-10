स्वच्छता सर्वेक्षण : 2022 : खंडवा को स्वच्छता में देश में 12वां, प्रदेश में तीसरा स्थान

स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2.0 में एक से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ओडीएफ प्लस, कचरा मुक्त में प्रदेश स्तर पर 3 स्टार रेटिंग की अर्जित की उपलब्धि

खंडवा. स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में नगर निगम खंडवा ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले 382 शहरों में 12 वां और मप्र में तीसरे नंबर पर एक बार फिर बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। पिछले साल-2021 की तुलना में देश में आठ अंक और प्रदेश स्तर पर दो अंक उछला है। इसी तरह पूरे देश के 4355 शहरों में 21 वें स्थान पर खंडवा रहा । खुले में शौच मुक्त और कचरा प्रबंधन में 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है। इस साल नगर जमीनी स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र शहर को बेहतर बनाने के प्रयास से प्रदेश स्तर की तीसरी रैकिंग में शामिल हो गया है।

Khandwa 12th in the country in cleanliness