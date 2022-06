ट्रांसपोर्ट में बुक कराने के बाद गायब हो कपड़ों के पार्सल

इंदौर से छनेरा आ रहे थे पार्सल, व्यापारियों ने दर्ज कराई एफआईआर

खंडवा. ट्रांसपोर्ट में बुक कराने के बाद कपड़ा कारोबारियों के पार्सल गायब हो गए। पार्सल नहीं आने पर तलाश करने के बाद और ट्रांसपोर्ट कंपनी से पूछताछ पर भी कुछ पता नहीं चला तो छनेरा के व्यापारियों ने चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी। हरसूद थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 379 के तहत केस दर्ज करते हुए जांच कार्रवाई शुरू कर दी है।

पता चला है कि महेन्द्र पिता नगीनचंद कुमरावत (33) निवासी मेन रोड छनेरा ने अपनी ओर से एफआईआर कराई है। महेन्द्र ने पुलिस को बताया कि उनका संतोष ड्रेसेस के नाम से प्रतिष्ठान है। 15 जून को उन्होंने इंदौर से छनेरा के लिए राजस्थान ट्रांसपोर्ट के जरिए कपड़ों के 8 पार्सल बुक किए थे। इसी तरह वर्धमान गारमेंट के संचालक चिराग जैन ने भी अपना एक पार्सल बुक कराया था। 17 जून को जब गाड़ी छनेरा आई तो महेन्द्र के 8 में 6 पार्सल ही मिले और चिराग का पार्सल मिला ही नहीं। यानि तीन पार्सल गायब हो गए।

कोई जबाव नहीं मिला

पार्सल नहीं मिलने पर व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने संतुष्ट जबाव नहीं दिया। उनका कहना था कि वह पता कर रहे हैं पार्सल कैसे और कहां गायब हो गए। ट्रांसपोर्ट कंपनी से सही जबाव नहीं मिलने पर व्यापारी पुलिस के पास पहुंच गए।

रास्ते से गायब हुए पार्सल

व्यापारी महेन्द्र ने बताया कि उन्हें गाड़ी कटने की आशंका है। इंदौर से छनेरा के बीच पार्सल गायब किए गए होंगे। हालांकि पुलिस इस मामले में सामने आ रहे सभी तथ्यों को जांच रही है। गाड़ी लाने वाले चालक, परिचालक और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकों से पूछताछ की जा रही है।

Clothes parcels disappear after being booked in transport