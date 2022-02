सीएम हेल्पलाइन: खंडवा पुलिस दो कदम पीछे, बड़वानी अंतिम पायदान पर

प्रदेश की ग्रेडिंग में रेंज का बुरहानपुर जिला आगे, खरगोन जिले की पुलिस ने सुधारी अपनी स्थिति

खंडवा. सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने में इस महीने खरगोन रेंज के चारों जिलों की रैंकिंग में खंडवा जिला दो कदम पीछे हुआ है। जबकि बड़वानी जिला आखिरी पायदान पर पहुंच गया। चारों जिलों में बुरहानपुर और खरगोन जिले की पुलिस ने अपनी ग्रेडि़ंग में सुधार किया है। रविवार को प्रदेश के सभी जिलों की ग्रेडिंग लिस्ट जारी हुई है। जिसमें द्वितीय समूह के 26 जिलों में बड़वानी पुलिस का नंबर इस बार अंतिम यानि २६वां है। खंडवा पुलिस 20वें स्थान से दो कदम पीछे 22 पर पहुंच गई है। जिला बुरहानपुर 6वें नंबर और खरगोन जिला की पुलिस 22 से 16वें पायदान पर पहुंची है।

लापरवाही बिगाड़ देती है रैंक

सीएम हेल्पलाइन में पुलिस संबंधी शिकायत होने पर अगर समय पर उसके निराकरण में लापरवाही बरती तो रैंक पर खासा असर पड़ता है। संबंधित थाना प्रभारी थाना के बीट प्रभारी से उसका निराकरण कराते हैं। कुछ प्रकरण एेसे भी होते हैं जिसमें खुद थाना प्रभारी को दखल देते हुए शिकायत करने वाले को संतुष्ट करना होता है ताकि शिकायत समय पर बंद हों और जिले का नाम प्रदेश की ग्रेडिंग में ऊपर पहुंच सके। राजपत्रित पुलिस अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं।

