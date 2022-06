एसी के एयर फ्लैप में कागज फंसाकर लेनी पड़ती है ठंडी हवा

सीट के मेस बैग की नेट गायब, इंदौर से खंडवा चलने वाली बसें में सुविधाओं की कमीं, यात्रियों ने जताई नाराजगी

खंडवा. इंदौर से खंडवा के लिए चलने वाली एसी बसों की हालत बदतर हो चुकी है। ठंडी हवा लेने के लिए एसी के एयर फ्लैप में कागज के टुकड़े फंसाने पड़ते हैं। सीट के पीछे लगे मेस बैग की नेट गायब हो चुकी है। सीट गंदगी से पटी हैं और इन पर कवर तक नहीं लगाया जाता। सोमवार को जब बस इंदौर से रवाना हुई तो एसी की ठंडक नहीं मिलने से कुछ यात्री नाराज हो गए। ऑन लाइन टिकट बुक कराने वालों ने संबंधित एजेंसी के पास इसकी शिकायत करते हुए फोटो और वीडियो भेजे हैं। ऐसे में पूरा किराया वसूलने वाले बस ऑपरेटर को यात्री सुविधाओं का ध्यान देने की जरूरत है।

बस में कोई सुनवाई नहीं

इंदौर से खंडवा चलने वाली नफीस ट्रेवल्स की स्काई बस एमपी 09 एफए 5743 सोमवार को सुबह 8 बजे इंदौर से रवाना हुई तो आधे रास्ते के बाद यात्रियों को गर्मी महसूस हुई। बस में मौजूद स्टॉफ से शिकायत की गई तो उसने संतुष्ट जबाव नहीं दिया और कहता रहा कि एसी 18 पर चल रहा है। बस कर्मचारी ने उच्च अधिकारी से शिकायत करने की सलाह दे डाली।

कागज लगाकर चल रहा काम

इस बस में एसी के एयर लोवर फ्लैप खराब हो चुके हैं। जिसे कागजों के सहारे साधना पड़ता है तब यात्रियों को ठंडी हवा मिल पानी है। कागज नहीं लगाओ तो फ्लैप बंद हो जाते हैं। एसी के अलावा यात्रियों ने सीट के पीछे लगने वाले मेस बैग की नेट पर भी सवाल उठाए। पानी की बोतल या अन्य सामान रखने वाले बैग की जाली उखड़ चुकी है।

मैली सीट पर यात्रा

बस की सीटों पर कवर नहीं लगाया गया। सीट कवर, मेस बैग और एसी के लिए ऑन लाइन टिकट बुक करने वालों ने ऑन लाइन ही एप के जरिए शिकायत भेजी है। ताकि यात्री सुविधा की ओर ध्यान दिया जा सके। हालांकि परिवहन विभाग और बस संचालन कर रही कंपनी को इस ओर समय समय पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सब जोड़ जुगाड़ से चल रहा है। यहां बता दें कि विंडो से एसी टू बाइ टू बस सीट का टिकट लेने पर इंदौर से खंडवा का किराया 270 रुपए हैं और ऑन लाइन बुकिंग पर 15 रुपए अतिरिक्तत्चार्ज लगता है। इसलिए यात्रियों की नाराजगी लाजमी है।

