छात्राएं बोलीं सर कॉलेज में कुछ ठीक नहीं, कलेक्टर बोले: अभी मीटिंग में जाना है प्राचार्य को बताए

कलेक्टर ने नहीं सुनी समस्या तो जान पर खेलकर कॉलेज परिसर में शराब पी रहे बदमाशों का बनाया वीडियो, किया वायरल

-छात्राओं का कहना कॉलेज की समस्याएं कई बार बता चुके प्रबंधन को

-माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय में बैठक लेने पहुंचे थे कलेक्टर

खंडवा. शहर के माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को कलेक्टर अनूप कुमार महाविद्यालय में बैठक लेने पहुंचे थे। बैठक के बाद कलेक्टर जैसे ही जाने लगे तो छात्राओं ने कॉलेज में हो रही समस्याएं के बताना चाहा। छात्राएं कलेक्टर से बोलीं, सर कॉलेज कैंपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कलेक्टर ने ज्ञापन लेते हुए प्राचार्य से बात करने का कहते हुए मीटिंग में जाने का कह कर चले गए। इसके बाद दोपहर में कॉलेज की कुछ छात्राओं ने कॉलेज कैंपस में शराब पी रहे बदमाशों का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

बता दें कि गुरुवार को कलेक्टर अनूप कुमार माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय में बैठक लेने पहुंचे थे। जैसे ही ये जानकारी वहां पढऩे वाली छात्राओं को मिली तो उन्होनें कलेक्टर से मिलने के प्राचार्य कार्यालय पहुंच गई, लेकिन अन्य प्रोफोसरों ने उन्हें वहां से जाने का कहा दिया। छात्राएं कलेक्टर का इंतजार उनके वाहन के पास खड़े होकर करतीं रहीं। कलेक्टर सिंह बाहर आए तो उन्हें कॉलेज में हो रही विभिन्न समस्याएं को लेकर लिखित आवेदन दिया और कलेक्टर से बात करने का आग्रह किया, लेकिन कलेक्टर ने छात्राओं के आवेदन को प्राचार्य को देते हुए छात्राओं को मीटिंग में जाने का कहते हुए रवाना हो गए। कलेक्टर के इस तरह के व्यवहार से छात्राएं निराश हुई। वहीं छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में सफाई से लेकर सुरक्षा तक की व्यवस्था सही से नहीं है। जिसके खिलाफ कई बार हम कॉलेज प्रबंधन को शिकायत कर चुके है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं कलेक्टर सर से ही उम्मीद थी लेकिन उन्होनें भी प्रबंधन को बोल दिया।





Collector arrived to take a meeting at Girls College