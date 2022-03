कलेक्टर का कॉलेज के दिव्यांग बच्चों ने ऐसे किया स्वागत, आप भी रह जाएंगे दंग

कलेक्टर ने संस्था प्राचार्य डॉ. मुकेश जैन के साथ अंकुर योजना के तहत पौधरोपण के लिए किया निरीक्षण

खंडवा. कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने एसएन कॉलेज का किया निरीक्षण। गुरुवार को नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। महाविद्यालय परिसर में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह का पहले आगमन पर स्वयं सेवकों और दिव्यांग विद्यार्थियों ने स्वागत गीत गाकर स्वागत किया । खेल मैदान में हो रहे निर्माण कार्यों, अंकुर योजना के तहत लगाए गए पौधों सहित खेल मैदान की बाउंड्री दीवार के समीप भराव का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने संस्था प्राचार्य डॉ. मुकेश जैन के साथ अंकुर योजना के तहत वृक्षारोपण के लिए संभावित स्थलों का निरीक्षण किया।

Divyang children of the college welcomed the collector like this