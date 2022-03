कलेक्टर ने गेहूं-चना के पंजीयन में शिकायत को लेकर कही यह बात

कलेक्टर ने लंबित शिकायतों के निराकरण पर अधिकारियों को दिए निर्देश

खंडवा. कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने साप्ताहिक बैठक में सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के लंबित शिकायतों को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी है। कलेक्टर ने कहा कि निराकरण संतुष्ट पूर्वक तत्काल करें। जिन विभागों में 100 दिन से अधिक प्रकरण है तत्काल निराकरण कराएं।

Collector said - take action against stray dogs and pigsv