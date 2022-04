कलेक्टर गाइड लाइन बढ़ी, पहले सप्ताह में ही रजिस्टियों की रफ्तार धीमी

जिला पंजीयक कार्यालय में पिछले साल की तुलना में जमीन से 23 करोड़ रुपए ज्यादा हुई कमाई

खंडवा. सरकार मार्च में खजाने का हिसाब-किताब करने में जुटी है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार को अकेले जमीन से अधिक कमाई हुई है। राजस्व समेत अन्य विभागों को राजस्व जुटाने में पसीना छूट रहा है। चालू वर्ष में ऐसा पहला विभाग है जिसमें बीते साल की तुलना में अधिक राजस्व जुटाया है। बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में दो हजार से अधिक जमीन की रजिस्ट्रियां हुई है। लेकिन, नई कलेक्टर गाइड लाइन 20 प्रतिशत बढऩे के बाद अप्रैल माह के पहले सप्ताह में ही रफ्तार धीमी पड़ गई।

