कलेक्टर के आदेश का नहीं हुआ पालन: शहर में दोपहर 1.30 बजे तक संचालित हुए निजी स्कूल

भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने सुबह 7 से 12 बजे तक स्कूल संचालित करने के दिए थे आदेश

शहर के कई सीबीएसई स्कूलों में दोपहर 1.30 बजे हुई छुटट्ी

Published: April 07, 2022 11:43:11 am

खंडवा. बढ़ता तापमान सभी को झुलसा रहा है। लगातार 5 दिन से तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। दिन झुलस रहे हैं तो रात तप रहीं हैं। इस तपती गर्मी को देखते हुए मंगलवार शाम कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने शासकीय व निजी स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक स्कूल संचालित करने के आदेश जारी किए थे लेकिन इसके बाद भी शहर के कुछ निजी स्कूल दोपहर 1.30 बजे तक संचालित होते रहे। वहीं कई शासकीय स्कूलों में परीक्षाओं के चलते दोपहर एक बजे तक लगी रही। कलेक्टर के आदेश का पहले दिन कम ही स्कूलों ने पालन किया। विद्यार्थी सुबह से स्कूल पहुंचने और वापिस दोपहर करीब 1.30 से 2 बजे अपने घर पहुंचे। इस कारण वे गर्मी से हलाकान हो रहे हैं। बुधवार को शहर के सिविल लाइन स्थित एक निजी स्कूल की छुटट्ी दोपहर 1.30 बजे हुई। छुट्टी के बाद बच्चों स्कूल के बाहर तपती धूप से बचते और पानी का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। वहीं कई स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं होने के कारण स्कूलें दोपहर एक बजे तक संचालित होते रहे। बता दें कि स्कूलों में पहली से 12वीं तक की कक्षा लगाई जा रही है। बड़े विद्यार्थी तो फिर भी गर्मी सहन कर रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों की खासी फजीहत हो रही है। पालक तपते मौसम में बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते लेकिन डर के कारण प्रबंधन से कुछ कह नहीं पा रहे। गर्मी ने सभी को हलाकान कर रहा है। दिन पसीना छुड़ा रहे हैं तो रातें उमस से भरी हैं। बुधवार को बच्चे साइकिल, ऑटो, बस से स्कूल पहुंचे और वापिसी में तपता मौसम उनकी परेशानी बढ़ा दी। लेकिन बंद कमरों में एसी की ठंडक में बैठने वाला स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन के अफसर बच्चों की इस फजीहत की अनदेखी कर रहे हैं।

कई स्कूलों में चल रही परीक्षाएं

जिले में कई स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं ली जा रही है जो दोपहर 1 बजे तक चल रही है जिससे विद्यार्थी तपती दोपहर में घर जाने को मजबूर है वहंी कलेक्टर के इस आदेश को परीक्षाएं को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी तपती धूप में स्कूल से घर जाने को मजबूर है।

पालकों की मांग

- सुबह तो ठीक है लेकिन 10 बजे के बाद कक्षा में बैठना बच्चों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। छत पर घनघनाते पंखे भी उन्हें राहत नहीं दे पा रहे हैं। बाइक, ऑटो और बसों में अधिक बच्चे बैठाए जाने से भी गर्मी में परेशानी हो रही है। पालकों का कहना है गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की जाना चाहिए।

कई स्कूलों ने लगा समय बदलाव का बोर्ड

शहर के कई निजी स्कूलों ने समय में हुए बदलाव के लिए बोर्ड चस्पा कर दिया है वहीं कई सीबीएसई के स्कूलों में दोपहर 1.30 बजे छुट्टी हो रही है। घर से साथ लाया बोतल का पानी इस समय तक खत्म हो जाता है। इसके बाद बच्चों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। कई स्कूलों में पीने का पानी एक ही टंकी से भरा जा रहा है। छुट्टी के बाद बच्चों को घर पहुंचने में दोपहर के 2 से 2.30 बज रहे हैं। बढ़ती गर्मी के बीच निजी और सरकारी अस्पताल में रोजाना 25 से अधिक बच्चे पहुंच रहे हैं। इनमें डायरिया, टाइफाइड, उल्टी-दस्त और लू से पीडि़त बच्चे शामिल हैं।

इनका कहना.

- समय में बदलाव के आदेश रात में जारी हुए है हो सकता है कई स्कूलों को न मिले हो इसलिए दोपहर तक संचालित हुए है वहीं पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं भी चल रही है जिससे कारण भी स्कूल लगे हुए है।

एसके भालेराव, जिला शिक्षा अधिकारी, खंडवा

