कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग से मांगी दिव्यांग की जानकारी

जिले के गुड़ी निवासी दिव्यांग विजय जर्जर बैशाखी के सहारे रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए पहुंचा था

खंडवा. जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन रोड पर एक दिन पहले जर्जर बैशाखी के सहारे चिलचिलाती धूप में बेहाल दिव्यांग के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने सामाजिक न्याय विभाग से दिव्यांग की विस्तृत जानकारी मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद दिव्यांग को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पत्रिका ने शनिवार के अंक में हे राम और कितना दूर है स्टेशन शीर्षक पर खबर प्रकाशित की। मामले में विभागीय अािकारी सक्रिय हो गए हैं। इधर, परिजनों ने बताया कि वह महाराष्ट्र के अकोला चला गया।

Seeing the pain of Divyang, everyone's heart broke