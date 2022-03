कलेक्टर ने इस अपराधी पर कसा शिकंजा, दिए यह आदेश

पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर जिला दंडाधिकारी ने दिए आदेश

खंडवा. कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक अनावेदक से बंधपत्र भरवाने की कार्यवाही के आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार अनावेदक इफ्तेखार उर्फ इस्तेकार पिता इसरार निवासी ग्राम कनवानी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर अनावेदक से 50 हजार रुपए का बंधपत्र भरवाकर प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए है।

