महाविद्यालयों के अतिथ विद्वानों ने सरकार से उठाई यह मांग, जानिए क्यों

खंडवा. पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान ( व्याख्याता) संघ मध्य प्रदेश के पदाधकारी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों ने ज्ञापन देकर कहा, शासकीय, महिला, स्वशासी सहित अनुदान प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में पूर्व से कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को याथावत रखने के आदेश में संशोधन किया जाए।

