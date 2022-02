मध्य प्रदेश में इन कॉलोलाइजरों की संपत्ति कुर्क, जानिए क्यों

जिला प्रशासन ने बड़े बकाएदारों से राजस्व वसूली का शुरू किया अभियान, डायवर्सन सहित अन्य मद के बकाएदारों से होगी वसूली

खंडवा. जिले में खजाने का लाखो रुपए राजस्व बकाया नहीं जमा करने वालों की खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने वसूली के लिए सख्त हो गया है। कालोनाइजर समेत अन्य बड़े बकाएदारों के खिलाफ वसूली के लिए अभियान चलाएगा। नोटिस जारी करने के बाद भी डायवर्सन समेत अन्य मद का राजस्व नहीं जमा करने वालों के खिलाफ एसडीएम ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। कालोनाइजर 60 लाख रुपए का बकाएदार है। जबकि दूसरा कालोनाइजर 7 लाख रुपए का राजस्व दबाकर बैठा है।

colloquializer : Attachment of property of the colloquializer