यहां भू-माफिया सक्रिय, कालोनाइजर ने प्लाट बेच 17 साल से नहीं दिया कब्जा

जिला मुख्यालय पर रतागढ़ के सामने स्थित भूमि पर विवाद के दौरान तीन दिन पहले पहुंची थी डायल-100

खंडवा. जिले में राजस्व अधिकारियों की अनदेखी के चलते जमीनी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पर एक हजार से अधिक शिकायतें जमीनों पर कब्जा करने की पहुंची हैं। अधिकतर भूमि पर जमीनों पर काबिज होने और अतिक्रमण हटाने को लेकर कई जगहों पर असंतोष की चिंगारी सुलग रही है। बताया गया कि कलेक्टर कार्यालय से चंद कमी दूर स्थित नहाल्दा में रतागढ़ के सामने कालोनाइजर ने चार एकड़ जमीन पर प्लाटिंग की है।

Colonizer did not give possession to a dozen people for 17 years