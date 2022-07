कम्पाउंडिंग स्कीम: बिना जोर जबरदस्ती के भवन मालिकों ने खुद ऑनलाइन जमा की राशि

वैधता की योजना से निगम ने कमाए 72 लाख रुपए

खंडवा. वर्ष 2022 में फरवरी ऐसे भवन मालिकों के लिए राहत भरा बनकर आया, जिन्होंने गलती से अथवा जरूरत के कारण अपने भवन का निर्माण स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक हिस्से में कर लिया था। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जारी सर्कुलर के बाद शहर के एक सैकड़ा से अधिक भवन मालिकों ने अपनी भूल सुधार करने में देरी नहीं की। उन्होंने इ-नगर पालिका निगम के माध्यम से पांच माह में भवन अनुज्ञा के निर्धारित विकल्प को अपनाकर अपने भवन के अतिरिक्त बने हिस्से को वैध करवाया। इसके चलते बिना जोर जबरदस्ती किए निगम के खजाने में लगभग 72 लाख रुपए जमा हुए।

20 फीसद छूट से निगम को नुकसान भी हुआ

इस सब में निगम को करीब 50 लाख का नुकसान भी हुआ। दरअसल, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वीकृत नक्शे से अधिक मकान बनवाने वालों को 20 फीसद राशि की छूट भी दी है। निगम सूत्रों की मानें तो इसके बाजवूद अभी भी आधे भवन मालिकों ने अपने अधिक बने हुए हिस्से को वैध करवाने में रुचि नहीं दिखाई। निगम ने पहले ही 70 से अधिक ऐेसे भवन मालिकों की सूची तैयार कर रखी है, जिनके मकान स्वीकृत नक्शे से कम से कम 10 फीसद अधिक बने हैं। इनमें से करीब डेढ़ सौ ने ही बीते पांच माह में योजना का लाभ लिया। बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कम्पाउंडिंग की समय सीमा 28 फरवरी तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया।

अब नहीं मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट

शहर में स्वीकृत नक्शे के अनुसार बने हुए मकान उंगलियों में गिने जा सकते हैं, जबकि स्वीकृत नक्शे के विपरीत बने हुए मकानों की गिनती हजारों में होगी। इन्हें वैध करवाना अनिवार्य है। निगम अभी भी 30 प्रतिशत तक हिस्से को कम्पाउंडिंग नियम के तहत वैध कर सकता है, लेकिन अब नगर पालिक अधिनियम के अंतर्गत पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए राशि वसूल की जाएगी। इस राशि में 20 फीसदी की छूट नहीं मिलेगी। भवन मालिकों ने 40 लाख रुपए जमा करके 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त हिस्से को वैध कराने का लाभ लिया है। इस योजना को आगे बढ़ाने का सर्कुलर नहीं आया है।

एचआर पांडे, प्रभारी कार्यपालन यंत्री नगर पालिका निगम खंडवा

Resolved the problem of forelane construction, the amount of land holdings deposited in the account