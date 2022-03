कांग्रेस नेता ने कलेक्टर से कहा, सिंचाई का साधन है, तो तालाब का क्या औचित्य

पंधाना विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता

खंडवा. पंधाना विधानसभा क्षेत्र के दिवाल में स्वीकृत तालाब को निरस्त कराने ग्रामीणों के साथ मंगलवार को कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पुरनी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से कहा, दिवाल गांव मैं स्वयं गया था। वहां गांव में दोनों तरफ से सिंचाई की व्यवस्था है। एनवीडीए की सिंचाई योजना से पहले ही 84 गांवों की सिंचाई हो रही है। ऐसे में नए तालाब के निर्माण का क्या औचित्य है। एनवीडीए की नहर परियोजना से सिंचाई हो रही है। इस निर्माण से दीवाल, उमरदा पवाई गांव के किसानों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ जाएगी।

Congress leader told the collector, if there is a means of irrigation, then what is the rationale of the pond