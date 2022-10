ओंकारेश्वर में आदि गुरू शंकराचार्य प्रतिमा का निर्माण होगा तेज, अफसरों ने किया मंथन

ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा निर्माण को लेकर अफसरों ने भोपाल तक मंथन किया। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो आदि शंकराचार्य स्थल पर संग्रहालय समेत अन्य निर्माण तेज गति से शुरू होंगे

Construction of Adi Guru Shankaracharya statue will be fast in Omkares