अतिक्रमण हटाने की बात पर विवाद, सरपंच परिवार पर हमला

खंडवा से 7 किमी दूर ग्राम सिलोदा का मामला

Published: March 07, 2022 02:01:20 am

खंडवा शहर से 7 किलोमीटर दूर ग्राम सिलोदा में अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने सरपंच परिवार पर हमला कर दिया। घटना में सरपंच पति सहित दो अन्य घायल हुए हैं। अलग-अलग धर्मों का मामला होने से पूरे गांव में तनाव फैल गया। घटना रविवार शाम रात 9 बजे पदम नगर थाना अंतर्गत ग्राम सिलोदा की है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। मामले में देर रात तक कार्रवाई जारी थी।

ग्राम सिलोदा के चंपा नगर स्थित क्षेत्र में एक जमीन पर शासकीय पानी की टंकी स्वीकृत हुई है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर रमेश पिता राम सिंह का कब्जा है, जिसको हटाने को लेकर सरपंच रजिया बी पति अजीज खान द्वारा नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के तहत सोमवार तक अतिक्रमण कारी को शासकीय जमीन से अपना कब्जा हटाना था। इसी बात को लेकर रविवार रात कुछ लोगों ने सरपंच के घर पहुंच कर विवाद करना शुरू किया। विवाद के चलते भीड़ में सरपंच परिवार पर हमला करते हुए कुछ लोगों को घायल कर दिया। घटना में मोहम्मद सुल्तान पिता मोहम्मद जुम्मा, मोहम्मद जुम्मा और सरपंच पति मोहम्मद अजीज घायल हुए हैं। विवाद की जानकारी गांव में फैलते ही तनाव की स्थिति बन गई। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली यहां भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंच गया। घायलों को पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई और भर्ती कराया। रात 11:30 बजे तक पुलिस की कार्रवाई जारी थी।

Controversy over removal of encroachment, attack on sarpanch family