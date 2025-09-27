Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

सहकारी बैंक में घोटाला : सहकारी बैंक पिपलानी में 20 करोड़ की गड़बड़ी, संकट में एक हजार से अधिक किसान

जिले की प्राथमिक कृषि साख समिति पिपलानी में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। समिति में 20 करोड़ की धांधली के आरोप लगे है। प्रारंभिक जांच में 270 किसानों के खातों का बैलेंस शून्य हो गए है। समिति की ओर से लेन-देन पर अघोषित रोक लगा दी गई है

खंडवा

Rajesh Patel

Sep 27, 2025

Big Scam in MP

जिले की पिपलानी कृषि साख समिति में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। समिति में 20 करोड़ की धांधली की गई है। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी सामने आने पर शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है।

270 किसानों के खातों का बैलेंस शून्य हो गया

जिले की प्राथमिक कृषि साख समिति पिपलानी में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। समिति में 20 करोड़ की धांधली के आरोप लगे है। प्रारंभिक जांच में 270 किसानों के खातों का बैलेंस शून्य हो गए है। समिति की ओर से लेन-देन पर अघोषित रोक लगा दी गई है। मामले में समिति प्रबंधक को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी में एक हजार किसान फंस सकते हैं।

रबी सीजन में किसानों को खाद-बीज नहीं मिल रहा

पिपलानी स्थित प्राथमिक कृषि साख समिति में रुपए निकालने के लिए पहुंच रहे किसानों को राशि नहीं मिल रही है। किसानों का आरोप है कि बैंक में उनकी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई नहीं मिल रही है। इससे उनकी रबी सीजन में गेहूं-चना की बोवनी की तैयारी प्रभावित हो रही है ।

किसानों की शिकायत पर शाखा प्रबंधक सस्पेंड

गांव के हेमराज, सुनील, शेष हारून, भरत यादव, मो अजजर, दीपक, भूपेंद्र रामशंकर, संतोष्, मनोज समेत सैकड़ों किसानों ने समिति को लेकर थाने में धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत भी की है। वहीं दोषियों पर कार्रवाई कर राशि दिलाए जाने की मांग की है। किसानों की शिकायत पर विभाग ने इस मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्रीराम राजपूत को सस्पेंड कर विभागीय आडिट शुरू कर दिया है।

1590 को किसानों को किया डिफाल्टर

बैंक शाखा में कुल 3154 किसान खाता धारक हैं, जिनमें से 1564 को रेगुलर और 1590 को डिफाल्टर की सूची में रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि कई किसानों ने कर्ज चुका दिया है, फिर भी उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें खाद-बीज और नगद राशि नहीं मिल रही है, जिससे रबी सीजन में गेहूं और चना की बोवनी पर असर पड़ेगा।

1.30 करोड़ फंसे, 12 लाख का चेक रोका

पिपलानी में एक ही परिवार के पांच सदस्यों जितेंद्र, शर्मिला, बसंतीलाल, रवींद्र और प्रकाश चंद्र का 1.30 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। रवींद्र ने बताया कि उनके पास 80 एकड़ भूमि है और खेती के लिए नियमित लेन-देन करते हैं। लेकिन अब बैंक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। बैंक में गड़बड़ी के कारण 12 लाख का चेक दिया है। लेकिन राशि नहीं दे रहे हैं।

किसान बोल--

सुनील प्रजापति, किसान... पिपलानी... मेरा और मेरे माता के नाम से कुल 90 हजार की एफडी है, लेकिन बैंक न तो एफडी का पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक में कर्मचारी बता रहे अभी जांच चल रही है। इससे गेहूं व चना की बोवनी के लिए न ही खाद-बीज।

मोहनलाल, किसान, पिपलानी... परिवार में 80 लाख से अधिक की एफडी और नकद राशि जमा की है। फिर भी उन्हें कोई भुगतान नहीं मिल रहा। रबी सीजन में गेहूं की बोवनी के लिए खाद-बीज भी नहीं मिल रही है। डिफाल्टर घोषित कर दिया है। जबकि कर्ज जमा कर दिया है।

इनका कहना...

एसआर मेहरा, शाखा प्रबंधक, पिपलानी...अभी 35-40 किसानों के खातों में अंतर की शिकायतें आई हैं। विभागीय जांच जारी है और फाइनल रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक गड़बड़ी का आंकलन हो सकेगा। तत्कालीन प्रबंधक श्रीराम राजपूत को सस्पेंड कर दिया है।

Published on:

27 Sept 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सहकारी बैंक में घोटाला : सहकारी बैंक पिपलानी में 20 करोड़ की गड़बड़ी, संकट में एक हजार से अधिक किसान

