सहकारी बैंक में घोटाला : सहकारी बैंक पिपलानी में 20 करोड़ की गड़बड़ी, संकट में एक हजार से अधिक किसान

जिले की प्राथमिक कृषि साख समिति पिपलानी में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। समिति में 20 करोड़ की धांधली के आरोप लगे है। प्रारंभिक जांच में 270 किसानों के खातों का बैलेंस शून्य हो गए है। समिति की ओर से लेन-देन पर अघोषित रोक लगा दी गई है। मामले में समिति प्रबंधक को निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी में एक हजार किसान फंस सकते हैं।