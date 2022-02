जिपं सीइओ ने कहा, पंचायतों में भ्रष्ट्राचार से आम जनता में शासन के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है

जिपं सीइओ ने जपं सीइओ को क्षेत्र में पंचायतों का निरीक्षण कर मांगी जानकारी , कार्यों में लापरवाही करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

खंडवा. देर से ही सही आखिकार जिम्मेदार पंचायतों में विकास कार्यों में हो रही मनमानी को लेकर जागे। शुक्रवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नंदा भलावे ने आदेश जारी कर कहा कि पंचायतों के भ्रमण के दौरान पाया गया है कि ज्यादातर कर्मचारी शासकीय कार्यो के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरत रहे हं। भ्रष्ट्राचार की अनेकों शिकायतें प्राप्त होने के बाद प्रतीत हो रहा है कि आम जनता में शासन के प्रति विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश दिए है कि वे आगामी 15 दिवसों में 7 से 21 फरवरी 2022 के मध्य अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण करें।

Corruption in Panchayats is reducing the confidence of the general public in the government.