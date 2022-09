चौक तिराहे पर अतिक्रमण पसरा, शहर के हर लेफ्ट टर्न पर खतरा

वाहन चालकों को होती है दिक्क्त, आए दिन टकराते हैं वाहन, सुगम यातायात उठाने होंगे सख्त कदम

खंडवा. शहर के अंदर सुगम यातायात के रास्ते में कई रोड़े हैं। हर चौक तिराहे पर अतिक्रमण ने सड़कों को सकरा कर दिया है। यही वजह है कि बाएं मोड़ पर खतरा बना रहता है। आए दिन किसी ना किसी मोड़ पर वाहन टकराते हैं और वाहनों चालकों में हुज्जत होती है। कहने को यातायात पुलिस हर रोज सुचारू यातायात के लिए मशक्कत करती है, लेकिन जो भी प्रयास हो रहे हैं या किए गए हैं वह मौजूदा समय में नाकाफी नजर आ रहे हैं।

नगर निगम का प्रवेश द्वार

नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन खंडवा की बात करें तो यहां नगर निगम के प्रवेश द्वार पर ही अतिक्रमण पसरा है। निगम कार्यालय से निकलकर बाएं ओर जाना हो तो पहले उन ठेलों से बचना पड़ता है जो दरवाजे पर ही सड़क से सटकर लग जाते हैं।

ऑटो वालों को कौन हटाए

ठेले तो हर नुक्कड़ पर नजर आते हैं। इसके बाद रही कसर फुटपाथ पर कारोबार करने वाले फुटकर व्यापारी निकाल लेते हैं। अब जो जगह बची उसमें ऑटो चालक मनमानी कर लेते हैं। बाएं मुड़ने के रास्ते कहीं खाली नहीं मिलेंगे। जहां से गुजरो बचकर निकलो वाला हाल इस शहर की व्यवस्था में है।

टूटी पटरी, अवैध पार्किंग

सड़कों की बात करना भी यहां लाजमी होगा। चौक तिराहों पर सड़कों के हाल सब जानते हैं। यहां रोक टोक की कमी है इसलिए वाहन चालक मनमाने तरीके से कहीं भी अपनी गाड़ी लगाकर चल देते हैं। बीच सड़क, चौक तिराहों के मोड़ से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बेपटरी व्यवस्था से वह लोग परेशान होते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं।

