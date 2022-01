डेटा स्टोरी: 9 महीने में एक हजार से ज्यादा प्रकरण, 13 लाख जुर्माना

आबकारी विभाग की कार्रवाही जारी, जुर्माने की राशि जमा करने दिया नोटिस, हिदायत के बाद भी ठेका कंपनी पर असर नहीं

खंडवा. एकल समूह की ठेका कंपनी सेवियर ट्रेडर्स के खिलाफ 9 महीने में 1788 प्रकरण आबकारी विभाग ने दर्ज किए हैं। इसमें 13 लाख 25 हजार 700 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने के साथ जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर एक दिन के लिए दुकान निलंबित कराते हुए बंद कराई गई है। इस वित्तीय वर्ष के अभी तीन महीने बाकी हैं और ठेका कंपनी से जुर्माना की बाकाया राशि भी वसूलना है। इसके लिए आबकारी अधिकारी रामप्रकाश किरार नोटिस जारी करते हुए हिदायत दे चुके हैं कि ठेका कंपनी नियमों का पालन करे।

नियमों की अनदेखी पर जुर्माना

सेवियर ट्रेडर्स के आशीष शुक्ला को जिले में शराब कारोबार का लाइसेंस दिया गया है। एकल समूह के इस ठेकेदार के पास जिले की 74 शराब दुकाने हैं। इनमें 19 विदेशी और 55 देसी मदिरा की दुकानें हैं। दुकानों को साइन बोर्ड नहीं लगाने, ग्राहक को बिल नहीं देने, एमआरपी से अधिक दाम में शराब बिक्री करने जैसी शिकायतों पर प्रकरण दर्ज कर जुर्मान किया गया है।

तय समय में जमा करना है रकम

सेवियर ट्रेडर्स पर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर की अवधि में 1788 केस दर्ज करते हुए १३ लाख 25 हजार 700 रुपए का जुर्माना किया गया। इसमें से ठेका कंपनी 10 लाख 89 हजार रुपए जमा करा चुकी है। जबकि बकाया राशि तय समय में जमा कराना होगी। आबकारी विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अभी तीन महीने बाकी हैं और इस अवधि में जुर्माना राशि बढ़कर 20 लाख रुपए तक हो सकती है।

नए नियमों का गणित शुरू

नई आबकारी नीति के लिए जिले के आबकारी अधिकारी खाका तैयार करने में जुटे हैं। अब आगामी वित्तीय वर्ष से एकल ठेका नहीं चलेगा। छोटे समूहों को शराब दुकानों का लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए जिले की शराब दुकानें, उनकी बिक्री और क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। ताकि नए सिरे से होने वाले ठेकों में विभाग की ओर से पादर्शिता रहे।

वर्जन...

एकल समूह की ठेका कंपनी सेवियर ट्रेडर्स पर १७८८ केस दर्ज किए गए हैं। जिसमें १३ लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया है। लगातार हिदायत दी जा रही है। नियमों की अनदेखी पर कार्रवाही की जाएगी।

- राम प्रकाश किरार, जिला आबकारी अधिकारी

Data Story: More than one thousand cases in 9 months, 13 lakh fine