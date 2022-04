डीएसपी की निगरानी में होगी मासूमों की मौत की जांच

नहर में डूबी थीं परम शक्ति पीठ आश्रम की चार छात्राएं

खंडवा. ओंकारेश्वर के कोठी गांव से लगे साध्वी ऋतम्भरा के परम शक्ति पीठ आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाली चार बच्चियां नहर में डूब गई थी। एक साथ चार बच्चियों की मौत के मामले को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। एक ओर प्रशासन ने 24 घंटे में ही पीडि़त परिवारों को आर्थिक मदद स्वीकृत कर दी है तो दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक ने मर्ग जांच जल्द ही पूरी कराने की बात कही है। यह भी बताया कि डीएसपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में बालिकाओं की मृत्यु की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि चार छात्राओं की मृत्यु बुधवार की सुबह नहर में डूबने से होने के बाद पुलिस ने परम शक्ति पीठ कोठी की साध्वी साक्षी चेतना पिता गुरू परमानंद की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

4- 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद स्वीकृत

प्राकृतिक आपदा से जानमाल की हानि होने पर प्रभावित परिवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुविभागीय अधिकारी पुनासा चन्दर सिंह सोलंकी ने बताया कि दिव्यांशी पिता चेतन निवासी ग्राम इंदरपुर रेहतिया जिला बड़वानी, वैशाली पिता नवलसिंह निवासी ग्राम बडिया जिला खरगोन, प्रतिज्ञा पिता छमिया निवासी ग्राम दाभड़ जिला खरगोन एवं अंजना पिता रमेश निवासी ग्राम सोनवाड़ा जिला खरगोन की 20 अप्रैल को ग्राम कोठी स्थित परम शक्ति पीठ आश्रम के पास स्थित नहर के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। जिस पर एसडीएम सोलंकी ने मृतक बालिकाओं के परिवार के निकटतम सदस्यों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत 4- 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी की निगरानी में मर्ग जांच की जाएगी। हम जल्द से जल्द जांच पूरी कर लेंगे।

- विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक, खंडवा

Death of innocents will be investigated under the supervision of DSP