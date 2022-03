मप्र में यहां अंडरब्रिज का विरोध ओवरब्रिज बनाने की मांग

डीआरएम बोले- रेलवे को नहीं है कोई आपत्ति वह क्षेत्र सिंगाजी परियोजना के अधीनस्थ आता है

सिंगाजी परियोजना या राज्य सरकार मिलकर बना सकती है अपने बजट से ओवरब्रिज

बीड. जनता की मांग है की बीड़ शिवरिया सिंगाजी मार्ग जिस पर मप्र पांवर जेनरेटिंग कंपनी और रेलवे के द्वारा वाहन निकासी के लिए अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है और यह अंडर ब्रिज बनने के पहले ही विवादों में घिर गया अंडर ब्रिज जिस तरह से बनाया जा रहा था।

उसके कारण बरसात में यह मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा ग्रामीण और आसपास से जुड़े 12 गांव की जनता की मांग थी कि अंडर ब्रिज का काम रोक कर ओवरब्रिज बनाया जाए और जनता की इसी मांग को लेकर मांधाता विधायक नारायण पटेल, सदस्य सुरेंद्र टुटेजा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष इंदु दुबे, संदीप जायसवाल, बीड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां पर डीआरएम रेलवे भोपाल मंडल सौरभ बंदोउपाध्याय जो बीड़ रेलवे स्टेशन और सिंगाजी परियोजना में हो रहे रेलवे के कार्यों का निरीक्षण आए थे।

उनको बीड़ रेलवे स्टेशन पर जनता की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और मांग की कि यह जो अंडर ब्रिज बन रहा है बरसात में पानी भरने के कारण यह रास्ता बंद हो जाएगा इस मार्ग पर धार्मिक पर्यटन केंद्र संत सिंगाजी धाम है और पर्यटन केंद्र नागरबेड़ा है अंडर ब्रिज बहुत समस्या होगी। इसकी जगह पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए।

डीआरएम भोपाल बोले जिस जगह पर अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है उस जगह पर ओवरब्रिज बने तो रेलवे को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है वह जो जगह

है सिंगाजी परियोजना के अधीनस्थ आती है सिंगाजी परियोजना और राज्य सरकार अपने बजट से वहां ओवर ब्रिज बना सकती है रेलवे को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है

ये निरीक्षण में शामिल

निरीक्षण के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक विवेक कुमार, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी

रवींद्र शर्मा, वरिष्ठ मण्डल संकेत एवं दूर संचार इंजीनियर (सिग्नल) यतीश सारस्वत, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय) अतिन कुमार तोमर, मण्डल इंजीनियर (दक्षिण) वसीम मोहम्मद, सहायक वाणिज्य प्रबन्धक केएन द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी व पर्यवेक्षक कर्मचारी मौजूद रहे।

Demand to build overbridge against underbridge in MP