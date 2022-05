शराब दुकान हटाने महिलाओं का प्रदर्शन

सिनेमा चौक से दुकान हटाने की मांग

Published: May 08, 2022 09:19:34 pm

खंडवा. बाम्बे बाजार के लिए आवंटित कंपोजिट शराब दुकान सिनेमा चौक में खुल जाने का विरोध हो रहा है। महिलाएं मांग कर रही हैं कि यहां से दुकान हटाकर अन्यत्र संचालित की जाए। इसके लिए शनिवार के बाद रविवार की सुबह से ही शराब दुकान खुलने के साथ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

जिस कंपोजिट विदेशी-देसी शराब दुकान को हटाने की मांग की जा रही है उसका संचालन मनु राय कर रहे हैं। महिलाओं ने कलेक्टर से माग की है कि सिनेमा चौक से दुकान हटाकर उसे ऐसी जगह स्थापित करें जहां अवासीय काॅलोनी ना हो। शराब दुकान का असर बच्चों और समाज के अन्य वर्ग पर पड़ रहा है।

खाली करा ली दुकान

बाम्बे बाजार की दुकान सिनेमा चौक में खुलना अपने अपा में जांच का विषय है। जिला आबकारी अधिकारी की सहमति से यह हुआ है। जबकि नियमों के तहत जिस स्थान पर आवंटन हो उसी जगह शराब दुकान संचालित की जा सकती है। बाम्बे बाजार से सिनेमा चौक की दूरी भी अधिक है, इसलिए दुकान वहां संचालित करना नियम विरूद्ध है। बताते हैं कि बाम्बे बाजार की दुकान उसके मालिक ने खाली करा ली है, इसलिए कंपोजिट दुकान सिनेमा चौक पर खोल ली गई।

विधायक ने लिखा पत्र

इंजी. राम दांगोरे, विधायक पंधाना ने कलेक्टर खंडवा को एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि रहवासी क्षेत्र में िस्थत मदिरा दुकानों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते हुए कहा है कि ऐसे कई ग्राम है जहां गांव के मध्य एवं स्कूलों के आस-पास मदिरा दुकानों का संचालन हो रहा है। जिससे ग्रामीणों, राहगीर एवं छात्र-छात्राओं को शराबी आए दिन परेशान करते हैं। कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है।

