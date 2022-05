प्रतिबंध के बावजूद बड़वानी में हो रहा प्लास्टिक व पॉलीथिन का उपयोग

शहर में प्रतिदिन 63 क्विंटल विभिन्न प्रकार का निकल रहा कचरा

बड़वानी. नगरपालिका प्लास्टिक के हानिकारक परिणामों को बताने के लिए लोगों में जागरुकता अभियान चलाती है और चालानी कार्रवाई भी करती है। ये कार्रवाई भी कुछ दुकानदारों तक ही सीमित रह जाती है।

शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक व अमानक पॉलीथिन पर लगाए प्रतिबंध केवल दिखावे साबित हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है, वह भी औपचारिकता है। दुकानदार हो या आम लोग, सभी सिंगल यूज प्लास्टिक व तय मानकों से कम के कैरी बैग का उपयोग खुलेआम कर रहे हैं। हालात ये है कि प्रतिदिन 63 क्विंटल विभिन्न प्रकार का कचरा निकल रहा है। इसमें गीला व सूखा कचरा दोनों शामिल है। वहीं 5 क्विंटल से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन वेस्ट होता है। इसमें सभी पॉलीथिन का री-सायकल किया जा रहा है। हालांकि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात प्रोडक्शन बंद होगा तो उपयोग भी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। नपा की कार्रवाई धीमी है और जब भी जागरुकता अभियान चलाती है। वहीं कुछ दिन में ही बंद हो जाता है और पूर्व की भांति जस के तस हो जाते है।

Despite the ban, the use of plastic and polythene in Barwani