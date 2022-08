नागपंचमी पर मंदिरों में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु

गादी से निकली छडिय़ों का हुआ पूजन

खंडवा. नाग पंचमी के त्यौहार पर खंडवा के अति प्राचीन रामेश्वर कुंड स्थित नाग नागेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालु नागराज के दर्शन तथा पूजन करने के लिए पहुंचने लगे। जहां पर हाटकेश्वर वार्ड से व हरी गंज से छड़ी लेकर रामेश्वर आम्रकुंज पहुंचे और वहां पर स्नान करने के बाद छड़ी को स्नान कराया गया। उसके बाद महाआरती की गई और छड़ी वापस स्थान पर पहुंची। जहां रास्ते भर लोगों को छड़ी से आशीर्वाद भी दिया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान नागेश्वर को दूध अर्पित कर पूजा अर्चना की और मनोकामना पूर्ण होने पर विशेष पूजन किया। वहीं हाटकेशर वार्ड स्थित गादी व ब्राह्मणपुरी भगवान मंदिर पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। भिलट देव मंदिर के प्रमुख विजय नारायण व्यास ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाग पंचमी के अवसर पर भगवान भिलट देव का पूजन करने आते हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वे बाबा को दूध अर्पित करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। नाग पंचमी के मौके पर हर्षोल्लास के साथ सभी लोग यहां धूमधाम से महाआरती में शामिल हुए। शहर के शिवाजी चौक पर स्थित श्री नाग मंदिर जो श्री वि_लराव जी तलवरिया गादी स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ नागपंचमी महोत्सव से मनाया। सुबह से भक्तगणों मन्दिर आना शुरू हुआ उसके बाद यहाँ से 180 वर्ष प्राचीन परम्परा के अनुसार यहाँ से सुबह 10 बजे देवतुल्य छडिय़ाँ निकली और प्रमुख गादी स्थान के संग रामेश्वर के अति प्राचीन नाग मंदिर पहुँची। वहाँ महाआरती के पश्चात वापस शिवाजी चौक आई और यहाँ भी महाआरती हुई। उसके बाद दोपहर में महिलाओं द्वारा रामायण पाठ हुआ व भजन हुए फिर रात में श्री नाग बाबा रामायण मंडल द्वारा भी सुंदरकांड का संगीतमय पाठ हुआ।

सपेरे नहीं कर पाएं नागों का प्रदर्शन, वन विभाग की रही विशेष निगरानी

वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि नाग पंचमी के दिन गली-मोहल्लों में बीन बजाकर सांपों के दर्शन कराने वाली सपेरों पर पाबंदीथी इसके लिए सपेरों पर विशेष निगरानी की रखने टीम दिनभर शिव मंदिरों के आसपास तैनात रही। सपेरों के पास अधिकांश कोबरा प्रजाति के नाग होते हैं। इसलिए टीम तैनात की गई थी।

