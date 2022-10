अवैध पिस्टल लेकर एक घंटे थाने में बैठा रहा ढाबा मालिक

शातिर अपराधी से छुड़ाई थी पिस्टल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

खंडवा. एक शातिर अपराधी ढाबा मालिक पर हमला करने अपने एक साथी के साथ गया था। उसने पिस्टल से गोली दागने की कोशिश की, लेकिन गोली चली नहीं। इस बीच किसी तरह ढाबा मालिक ने डंडा मारकर पिस्टल झटक ली। पिस्टल गिरते ही आरोपी धमकाते हुए भाग निकले। इस वारदात के बाद ढाबा मालिक आरोपी का पिस्टल लेकर मोघट रोड थाने पहुंचा जहां अधिकारी के इंतजार में एक घंटे वह पिस्टल लिए बैठा रहा।

दो फायर मिस हुए

नागचून में पटेल द ढाबा संचालित करने वाले कासिब पटेल पिता मुस्ताक निवासी खानशाहवली का कहना है कि शातिर अपराधी इसरार उर्फ इस्सू अपने साथी अजमल के साथ हमला करने आया था। उसने पिस्टल से दो राउण्ड दागे, दोनों मिस हो गए। तभी मैनेजर का इशारा पाकर कासिब पीछे से आए और कुल्हाड़ी का डंडा मारकर पिस्टल गिरा दी।

मुंशी ने बाहर बैठाया

कासिब जब थाने पहुंचा तो उसने अवैध पिस्टल ले जाकर थाना प्रभारी के टेबल पर रखी दी और वहीं कमरे में बैठ गया। तब थाना प्रभारी थाना में नहीं थे। कुछ देर बाद पुलिसकर्मी ने उसे पिस्टल समेत बाहर बैठने को कहा। यहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। अगर कोई अवैध हथियार लेकर थाने आया है तो उसकी मंशा कुछ भी हो सकती है। कासिब करीब एक घंटे थाना प्रभारी का इंतजार करता रहा। शाम करीब 6 बजे टीआइ ईश्वर सिंह पहुंचे तब ढाबा मालिक ने पिस्टल सुपुर्द कर रिपोर्ट लिखाई।

दबिश देकर आरोपी को पकड़ा

टीआइ चौहान ने बताया कि शिकायत मिलने पर आरोपी इस्सू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ पूर्व में रासुका की कार्रवाई हो चुकी है। आरोपी शातिर है और हमला करने की नीयत से ढाबा पर गया था।

Dhaba owner sitting in police station for an hour with illegal pistol