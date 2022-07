सड़क से उतरे डायल 100 के फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल

आधे वाहन ऑफ रोड हो गए, कंपनी प्रतिनिधि बता रहे गलत आंकड़े, समय पर नहीं मिल रही मदद

Updated: July 16, 2022 11:23:55 am

खंडवा. पुलिस की मदद के लिए चल रही डायल 100 सेवा के आधे वाहन सड़क से उतर चुके हैं। मतलब वाहन अब चलने की हालत में नहीं हैं। इनमें सुधार की जरूरत है और एक्सटेंशन पर चल रही ठेका कंपनी अब बड़ी रकम वाहनों की मरम्मत में लगाने से पीछे हट रही है। यही वजह है कि दुरुस्त हाल फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के गलत आंकड़े कंपनी प्रतिनिधि सरकार को देने में जुटे हैं। जबकि हकीकत इन आंकड़ों से कोसों दूर है।

खंडवा में 20 वाहन

डायल 100 सेवा के लिए खंडवा जिले में 20 प्वाइंट पर 20 वाहन आए थे। कंपनी प्रतिनिधि का कहना है कि सिर्फ दो वाहन ऑफ रोड हैं और बाकी 18 चल रहे हैं। जबकि पत्रिका टीम को ऐसे चार वाहन अकेले शहर में ही मिल गए तो चलना तो दूर स्टार्ट भी नहीं हो सकते। इससे पता चला कि कंपनी जो आंकड़े भर रही है उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है।

यह वाहन शहर में जाम

पदमनगर थाना के गणेश गौशाला चौराहे का फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल 03 लंबे अर्से से जाम खड़ा है। थाना मूंदी का वाहन 10 बुखारदास आश्रम तिराहा पर अब नहीं दिखता, यह वाहन मरम्मत के इंतजार में है। थाना हरसूद में फीलगुड तिराहा हरसूद खिरकिया रोड का वाहन 07 भी चलने की हालत में नहीं। इसके अलावा शहर और देहात में डायल 100 वाहनों की हालात खराब है।

अपने वाहन से दौड़ती है पुलिस

निजी कंपनी ने ऊपरी स्तर पर साठ गांठ कर रखी है। पुराने वाहन सुधारे नहीं जा रहे और नए निजी वाहनों को कंपनी उतना पैसा नहीं दे पा रही, जितना वह बिल दे रहा है। ऐसे में मदद के लिए आने वाली कॉल पर थाना पुलिस सरकारी या निजी वाहनों से मौके पर पहुंचती है। इसमें वक्त भी लग जाता है। बताते हैं कि खंडवा में इन बिगड़े वाहनों को सुधारने के कोई सुविधा नहीं है। कसरावद या बड़वाह में कंपनी ने मैकेनिक से अनुबंध किया है। जब ज्यादा काम होता है तो वाहन इंदौर भेजा जाता है। लेकिन मौजूदा कुछ महीनों से सुधार भी बंद कर दिया। पुरानी कंपनी सितंबर तक एक्सटेंशन पर है और विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि यह वित्तीय वर्ष भी ऐसे ही निकलेगा।

Dial 100's first response vehicle off the road