डीजल-पेट्रोल मंहगा फिर भी पेट्रोल पंपों पर ग्राहको के सुविधाओं का टोटा

शहर के इंदौर रोड पर स्थित पेट्रोप पंप पर सुरक्षा की व्यवस्था भी अव्यवस्थित ,लापरवाह बने जिम्मेदार

Updated: May 09, 2022 10:35:59 am

खंडवा. शहर के इंदौर रोड पर विपणन संघ के पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाएं अधिकारियों के अनदेखी की भेंट चढ़ गई हैं। पंप परिसर में हवा, केन्द्र पर कर्मचारी नहीं रहता है। जर्जर कक्ष में हवा मशीन लगी है। खिडक़ी में पाइप लटक रही है। लेकिन यहां हवा केन्द्र के दरवाजे पर साइकिल के साथ दो पहिया वाहन खड़े रहते हैं। जिससे हवा के लिए ग्राहको को कई बार परेशान होना पड़ता है।

Diesel-Petrol expensive yet lack of facilities for the customers