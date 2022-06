आपदा प्रबंधन : नदियों में जलस्तर बढ़ने से 86 हजार आबादी को खतरा, बचाव का ब्लू प्रिंट तैयार

जिले के नर्मदा, आबना समेत 9 नदियां हो रहीं प्रवाहित, दो बड़े जलाशयों हुई थी तबाही, अभी तक सिर्फ एक बार हुई मॉकड्रिल और दो बार किए बैठक, अब पंचायत चुनाव में अफसर हो गए व्यस्त

Published: June 21, 2022 11:24:06 am

खंडवा. जिले में बारिश के दौरान नदियों में जलस्तर बढ़ने व जलाशयों से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से 55 गांव बाढ़ प्रभावित होते हैं। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़ने पर 23 एवं 24 गावों में जलभराव का खतरा बढ़ जाता है। अति वर्षा के कारण नगर निगम एरिया के 13 वार्डो में जलभराव के चलते मोहल्ले वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वर्ष 2007 में बारिश के दौरान अकेले नर्मदा, आबना, सुकता, अग्नि, शिव, खलखली आदि नदियों के उफान के चलते बाढ़ प्रभावित पुनासा, पंधाना, हरसूद समेत अन्य तहसील क्षेत्र में 86 हजार से अधिक आबादी के सामने संकट खड़ा हो जाता है। जिला प्रशासन ने चालू वर्ष में आपदा प्रबंधन की समीक्षा करने के बाद पंचायत चुनाव में व्यस्त हो गया है।

