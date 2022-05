जिला बदर, हत्या के प्रयास के आरोपी घर में आराम फरमाते मिले

काम्बिंग गस्त में पुलिस ने दी दबिश, रात के अंधेरे में पकड़े 30 गुंडे-बदमाश, चोरी की तीन बाइक भी बरामद

Published: May 15, 2022 10:06:31 pm

खंडवा. कानून व्यवस्था में कसावट लाने और गुंडे बदमाशों की हरकत में अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने काम्बिंग गस्त कराई। उन्होंने शनिवार की रात शहर के तीनों थानों का बल पुलिस लाइन में बुलाया औभ्सभी को ब्रीफ करने के बाद अपने अपने इलाके के गुंडे बदमाशों को चेक करने के साथ वाहना चेकिंग करने के निर्देश दिए। थाना की पुलिस को नेतृत्व एडिशनल एसपी सीमा अलावा और सीएसपी पूनम चंद यादव ने किया।

कप्तान का आदेश मिलते ही पुलिस टीमें अपने इलाकों में दबिश देने पहुंच गईं। कोतवाली क्षेत्र में टीआइ बलजीत सिंह बिसेन ने गुरु नानक वार्ड बड़ा अवार में दबिश दी तो यहां जिला बदर का आरोपी सलमान उर्फ कालू पिता अजीज घर में आराम करते मिला। कोतवाली क्षेत्र से ही हत्या का प्रयास करने के बाद फरार आरोपी रोहित तिवारी व प्रज्जवल उर्फ दादू पकड़े गए। एक आरोपी साधारण मारपीट का गिरफ्त में आया। दो गिरफ्तारी वारंटी पकड़ में आए। जबकि पांच आदतन अपराधी पुलिस को मिले। वाहन चोरी करने वाले दो शातिर भी पकड़ में आए जिनके कब्जे से चोरी की तीन गाड़ी मिली हैं। इन दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पदमनगर थाना के प्रभारी राजू पाटिल ने अपने इलाके से दो गिरफ्तारी वारंटी, एक फरार आरोपी और 8 आदतन अपराधियों को पकड़ा है। इसी तरह मोघट रोड थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने अपनी टीम की मदद से तीन स्थाई वारंटी, एक आरोपी पॉक्सो एक्ट का और एक आदतन अपराधी पकड़ा। धरपकड़ के बाद पुलिस ने देर रात अपने अपने क्षेत्र में वाहन चेकिंग लगाई। जिसमें संदिग्धों से पूछताछ की गई और वाहन भी जांचे गए।

District Badr, accused of attempt to murder found resting at home