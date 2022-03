खाने के वीडियो शेयर कर दिव्या बनीं खंडवा की पहली वेरिफाइड क्रिएटर

शौक ने दिखाई राह तो कॅरियर को मिली मंजिल

खंडवा. शौक अच्छे भी हो सकते है और बुरे भी। शौक जब जुनून बन जाए तो मंजिल तक भी पहुंचा सकता है। ऐसा ही कुछ खंडवा की एक छात्रा को जब शौक ने राह दिखाई तो उसे अपनी मंजिल मिल गई। आज ये छात्रा अपने शौक की वजह से सोशल मीडिया पर खंडवा की पहली वेरिफाइड क्रिएटर के रूप में पहचान बना चुकी है।

हम बात कर रहे है शहर के शनि मंदिर क्षेत्र निवासी दिव्या काला जैन की। वस्त्र व्यवसायी मनोज जैन और गृहणी हीरामणि काला जैन की पुत्री दिव्या ने एमएससी, पीजीडीसीए करने के बाद नौकरी की बजाए शौक में अपना कॅरियर तलाशा। खाने का शौक तो था, लेकिन खाना बनाना थोड़ा बहुत ही आता था। मां की सहायता से सीखना शुरू किया और खाने के साथ प्रयोग करना शुय किए। इसके बाद शौकिया तौर पर खाने के वीडियो बनाकर यू-ट्यूब पर अपलोड करने लगी। देखते ही देखते लोगों ने उनके वीडियो पसंद करना शुरू किए और दिव्या को एक नई पहचान मिलने लगी।

