ब्लॉक, तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट में परिजनों के कंधे पर दिव्यांग भटक रहे

खंडवा. जिला मुख्यालय पर दिव्यांगों के साथ पहुंचे परिजनों ने कहा साहब! दरख्वास्त देने से कुछ नहीं होगा। दिव्यांगता से ज्यादा अधिकारियों की चौखट पर आने-जाने में दर्द हो रहा है। परिजन ब्लॉक, तहसील और कलेक्ट्रेट में दिव्यांगों को राशन, पेंशन, बैशाखी और ट्रायसिकल दिलवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। कार्यालय में बैठे अधिकारी नियम कायदे की जानकारी देकर इतिश्री कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं गौल सैतानी गांव की बुजुर्ग महिला की बेटी दुर्गा की। योजना का लाभ पाने के लिए लंबे समय से भटक रही है। ये कहानी अकेले दुर्गा की नहीं बल्कि एक सप्ताह के भीतर कलेक्ट्रेट पहुंचे कुछ अन्य दिव्यांगों की भी है।

Divyang wandering on the shoulders of relatives in the collectorate