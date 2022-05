भीषण गर्मी में दोहरी मार: बिजली कटौती से झटका, काम-धंधे पर फटका

घर से लेकर कार्यालय तक काम हुआ प्रभावित, जलापूर्ति से पहले है परेशान शहरवासी

Published: May 13, 2022 10:54:33 am

खंडवा. भीषण गर्मी में शहरवासियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ा। पहले से ही खंडवा वासी पानी के लिए परेशान रहे। यहां पेयजलापूर्ति पूरी तरह से ठप है। वहीं गुरुवार को बिजली कंपनी ने मेंटेनेंस के लिए करीब 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती कर दी जिससे काम-धंधे प्रभावित होने के साथ-साथ घर के जरूरी कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। सुबह सात बजे बिजली गुल होने के बाद दोपहर करीब 1.30 बजे आई। बिजली कटौती के कारण न तो घर पर काम हो पाया और न ही व्यवसाय ही हो पाया है। वहीं सरकारी कार्यालयों में भी लंच के बाद ही काम हो सकें। बिजली कंपनी के सहायक यंत्री ने बताया कि गुरुवार को 11 केव्ही. इमरजेंसी और इंडस्ट्रीयल फीडर से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत प्रदाय बंद की गई थी।

इन इलाकों में बंद रही बिजली

शहर फीडर से जुड़े इंदौर नाका, शांति निकेतन कॉलोनी, पदम नगर, संतोषी माता मंदिर के आसपास का क्षेत्र, संतोष नगर, भैरो तालाब, स्नेह नगर, सैफी नगर, श्रीनगर, जीडीसी कॉलेज पड़ावा, दूधतलाई, एमएलबी स्कूल, टैगोर कॉलोनी, इमलीपुरा, शिवाजी चौक, खड़कपुरा, गिदवानी मार्केट, नगर निगम, बाम्बे बाजार, सराफा, घंटाघर, केवलराम पेट्रोल पम्प, गांधी भवन, बस स्टेण्ड, सिटी कोतवाली, स्टेशन रोड, तीन पुलिया, सिनेमा चौक, मालीकुंआ, बुधवारा एवं आसपास क्षेत्रों में बिजली बंद रही।

बिजली कटौती सेे टैंकर आपूर्ति रही प्रभावित

बिना बिजली के शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकरों की रफ्तार भी बिजली संकट ने कम कर दी है। बिजली कटौती होने के चलते झीलउद्यायन जोन पर काम ठप हो गया। ऐसे में टैंकरों की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। बता दें कि झीलउद्यायन से आधे शहर में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है।

