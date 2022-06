पहली आंधी और बारिश में डीपी-पोल धराशाही, दुर्घटना का अंदेशा

ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी से हो सकता है बड़ा हादसा

बड़वानी. गांव-गांव में रोशनी पहुंचाने वाले विद्युत पोल को लगाने में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल में नियम कायदों के विपरित चलाऊ काम हो रहा है। दो दिन पूर्व प्री मानसून के दौरान चली हवा-आंधी ने विद्युत पोल लगाने की प्रक्रिया के झोल की पोल खोल दी। हवा-आंधी से बड़ी संख्या में विद्युत पोल धराशायी हो गए और कई जगह विद्युत डीपी जमींदोज हो गई।

उल्लेखनीय है कि मुख्य रूप से जहां-जहां विद्युत पोल या डीपी गिरी हैं, अधिकांश खेतों की जमीनों पर ऐसी स्थिति बनी है। ऐसे में बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। मानसून के पूर्व पहली हवा-आंधी से खेतों में गिरे पोल-डीपी ने ठेकेदारों की लापरवाही और विद्युत कंपनी के अधिकारियों की अनदेखी देखने को मिली है। बता दें कि अधिकांश स्थानों पर अब विद्युत कंपनी द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से ही विद्युत तार बिछाने, पोल लगाने व डीपी स्थापित करने के कार्य किए जाते हैं। इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखना होता है। वहीं कार्य के दौरान और पूर्ण होने पर विद्युत कंपनी के जिम्मेदारों को इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर नियम व मजबूती का ध्यान रखना होगा। जबकि जिले में इसके विरुद्ध स्थिति नजर आती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कंपनी द्वारा पोल या डीपी स्थापित करवाने या लाइन बिछाने के दौरान नियम कायदों को ताक में रखकर ग्रामीण व किसानों की जान से खिड़वाल किया जा रहा है।

DP-Pole collapsed in the first storm and rain, fear of accident