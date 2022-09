बेपटरी यातायात सुधारने सड़क पर निकले डीएसपी

दुकान संचालकों को दी हिदायत, नोपार्किंग में बनाए चालान, कार में लगवाए व्हील लॉक

खंडवा. शहर के बेपटरी यातायात को सुधारने की कवायद एक बार फिर तेज हुई है। डीएसपी यातायात प्रशांत शर्मा ने मंगलवार की सुबह स्टेशन रोड का जायजा लेते हुए सड़क तक दुकान का सामान फैलाकर रखने और हाथ ठेलों से यातायात बाधित करने वालों को समझाइश दी। कोतवाली के सामने ही कंबल बेच रहे दुकानदार को सख्त लहजे में समझाया कि वह निर्देशों का पालन करे। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक डीसी डोडियार, सूबेदार देवेन्द्र सिंह परिहार भी मौजूद रहे। दिन की समझाइश के बाद डीएसपी अपने अमले के साथ रेलवे तिराहा से बॉम्बे बाजार की ओर पैदल भ्रमण पर निकले। गौरतलब है कि इसके पहले भी कई बार नगर निगम और पुलिस के अधिकारी बाजार के व्यापारियों को नसीहत दे चुके हैं कि वह सड़क पर अपना सामान रख यातायात में बाधक नहीं बनें। लेकिन इसका खास असर अब तक देखने को नहीं मिला।

कार्रवाई में फंसी नताओं की गाड़ी

यातायात पुलिस ने जब नोपार्किंग में खड़े वाहनों को जब्त करना शुरू किया तो बॉम्बे बाजार में विधायक के निज सहायक पवन तंवर की मोटर साइकिल फंस गई। चालान से बचने के लिए उन्होंने सिफारिश का प्रयास किया। इसके बाद एमपी 12 सीए 9109 नंबर की कार सड़क पर खड़ी करने वाले भाजपा नेता कार्रवाई के दायरे में आए।

व्यापारियों को समझाया

डीएसपी शर्मा ने व्यापारियों को समझाया कि वह यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में मदद करें। बाजार में पार्किंग लाइन के बाहर वाहन खड़े नहीं होने दें। ठेले वालों को हाकर्स कार्नर का इस्तेमाल करने को कहा। बाजार में ही सड़क पर खड़े कुछ चौपहिया वाहनों में व्हील लॉक भी लगाए गए।

