मेडिकल अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम पर जमी धूल, सरकारी दफ्तरों में अग्निशमन यंत्र एक्सपायर

खंडवाPublished: May 28, 2023 10:59:54 am

ओपीडी में अलॉर्म सिस्टम टूटे, पैनलों में अग्निशमन यंत्र एक्सपायर, आउटर बाक्स के शीशे टूट, पाइप भी गायब

Dust settles on the fire fighting system in the medical hospital