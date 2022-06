Election 2022 : देना होगा चुनाव हिसाब : पूडी, आलू की सूखी सब्जी के साथ सामान्य थाली 80, वीआइपी थाली 120 रुपए तय

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ जारी किया चुनाव में उपयोग होने वाली सामग्रियों के रेट

खंडवा. नगरीय निकाय क्षेत्र में उम्मीदवार मतदाओ को अपनी ओर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके लिए वे तय लिमिट से अधिक खर्च करते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की लिमिट तय कर है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्टैंडिंग कमेटी की सहमती पर चुनाव सामग्रियों का रेट भी निर्धरित कर दिया है। शहरी क्षेत्र में प्रत्याशियों को सामान्य भोजन की थाली के लिए पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी, सलाद के लिए 80 रुपए प्रति थाली का हिसाब देना होगा।

