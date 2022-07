चुनाव आयोग : स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेंगे नए वोटर कार्ड, मुफ्त में मिलेगा पहचान पत्र

चुनाव आयोग वोटर पहचान पत्र बनाने के लिए बदलाव किया है। अब नए फार्मेट में मतदाता पहचान पत्र बनाए जाएंगे। नए पहचान पत्र मतदाताओं के घर स्पीड पोस्ट से पहुंचेगा। 1 अगस्त से विशेष अभियान चलेगा

खंडवा. चुनाव आयोग वोटर पहचान पत्र बनाने के लिए बदलाव किया है। अब नए फार्मेट में मतदाता पहचान पत्र बनाए जाएंगे। नए पहचान पत्र मतदाताओं के घर स्पीड पोस्ट से पहुंचेगा। 1 अगस्त से विशेष अभियान चलेगा। बीएलओ घर-घर आधार कार्ड की छायाप्रति व मोबाइल नंबर पहचान पत्र से लिंक करने के लिए एकत्रित करेंगे। यदि मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है, तो अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अभियान के तहत जिले के वोटरों के पहचान पत्र आधार कार्ड व मोबाइल से लिंक किए जाएंगे। नए पहचान पत्र सिक्योरिटी एवं फीचर फोटो के साथ पोस्ट किए जाएंगे।

Election Commission : New voter cards will reach home by speed post