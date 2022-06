Election : भोपाल में अटकी BJP की लिस्ट, कांग्रेसियों ने खरीदा पर्चा

नगरीय निकाय के चुनाव में शहर सरकार की कुर्सी हथियाने दोनों बड़े दल जिताऊ उम्मीदार तलाश रहे हैं। कांग्रेस ने महापौर का उम्मीदवार घोषित कर भाजपा की उलझन बढ़ा दी है

खंडवा. नगरीय निकाय के चुनाव में शहर सरकार की कुर्सी हथियाने दोनों बड़े दल जिताऊ उम्मीदार तलाश रहे हैं। कांग्रेस ने महापौर का उम्मीदवार घोषित कर भाजपा की उलझन बढ़ा दी है। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन भाजपा ने अभी तक उम्मीदारों की लिस्ट जारी नहीं की है। भाजपा उम्मीदवारो की लिस्ट भोपाल भेजी गई है। अभी तक फाइनल नहीं हुई है। नेता खंडवा से लेकर इंदौर - भोपाल तक संगठन के बड़े नेताओं की चौखट पर डेरा जमा हुए हैं।

Election : List of BJP stuck in Bhopal, Congressmen and independents