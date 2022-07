खालवा में सर्वाधिक 72.2 , पुनासा में 70.7 फीसदी मतदान, केंद्रों पर लगी लंबी कतार

त्रिस्तरीय चुनाव का दूसरा चरण : पहले चरण की तुलना में दो फीसदी कम हुआ मतदान

Published: July 03, 2022 12:01:31 am

खंडवा. पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 72.2 फीसदी से अधिक मतदान हुआ। इस चरण में भी पुरूषों की अपेक्षा एक फीसदी महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। खालवा और पुनासा ब्लाक में मतदान के दौरान सुबह से ही केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार रही। महिलाओं ने 72.5 और पुरूषों ने 71.9 फीसदी मतदान किया है। पहले चरण की तुलना में दो फीसदी मतदान कम हुआ है। पहले चरण में 74.72 फीसदी मतदान हुआ था। जबकि दूसरे चरण में 72.2 फीसदी ही मत पड़े हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मतदान शांत पूर्ण रहा। संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। इन केंद्रों पर मतदान की एक-एक गतिविधयां वीडियो कैमरे में कैद हुई।

Panchayat elections: 15% voting in two hours, long queues of women,