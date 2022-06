नगरीय चुनाव में लगेंगी 300 कंट्रोल यूनिट, इवीएम का हुआ रैंडमाइजेशन

कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर की गई चर्चा

खंडवा. पंचायत चुनाव के साथ-साथ नगरीय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधयों के साथ चुनाव आयोग की गाइड लाइन पर चर्चा की गई। इस दौरान चुनाव अधिकारियों ने प्रत्याशियों से चुनावी खर्च का ब्योरा देने की जानकारी दी गई। साथ ही नगरीय चुनाव में उपयोग होने वाली इवीएम के दूसरे चरण का रैंडमाइजेशन किया गया। प्रेक्षक की मौजूदगी में राजनीति दलों के साथ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को व्यय लेखा की विस्तृत जानकारी दी गई।

