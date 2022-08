नगरीय चुनाव : गले नहीं उतर रहा पार्षद प्रत्याशियों कर चुनावी खर्च

शहर में पचास फीसदी पार्षद प्रत्याशियों ने अभी तक नहीं दिया चुनावी खर्च का हिसाब

खंडवा. नगरीय चुनाव की पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी पार्षद प्रत्याशी चुनावी खर्च का हिसाब बनाने में उलझे हुए हैं। पचास फीसदी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का हिसाब तैयार करने पसीना छूट रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च जमा करने की तारीख एक से 5 अगस्त तय की है। जिन प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का ब्यौरा दिया है। उनमें से कई पार्षद उम्मीदवार खर्च का आंकड़ा एक लाख पार नहीं कर सके हैं। जबकि चुनाव मैदान में निर्धारित खर्च से अधिक किया गया है।

Urban elections: Election expenses by councilor candidates are not being embraced