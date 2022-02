अधिकारी-कर्मचारियों की होगी पदोन्नति

मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी एंव कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने पदोन्नति नियम को तत्काल लागू किए जाने मांग उठाई।

खंडवा. मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी एंव कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने पदोन्नति नियम को तत्काल लागू किए जाने मांग उठाई। अजाक्स के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को संबोधित जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अधिकारी व कर्मचारियों ने ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार जाधव को सौंपा है। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पदोन्नति नियम को लागू किया जाए।

Submitted a memorandum of demands to the district administration