अर्बन एरिया में 100 करोड़ की जमीन पर रसूख का अतिक्रमण

नगरीय क्षेत्र में 250 से अधिक जगहों पर छोटे से लेकर बड़े स्तर पर अतिक्रमण की सूचना, शहरी क्षेत्र में कई कॉलोनियों में दबी सरकारी नाले व जमीनें, कलेक्टर की सख्ती के बाद कुंडली खंगाल रहे राजस्व अधिकारी

Encroachment on more than 100 crore land in urban area,