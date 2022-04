MP के इस गांव की 1928 में हुई स्थापना, ग्रामीणों ने मनाया ग्राम गौरव दिवस

ग्राम के बुजुर्गों का किया सम्मान, साझा की यादें

गांधवा. ग्राम बडग़ांव पिपलोद में शुक्रवार को ग्राम गौरव दिवस मनाया गया यह दिवस ग्राम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है ग्राम बडग़ांव पिपलोद की स्थापना 15 अप्रैल 1928 में हुई थी। यह उत्सव सभी ग्रामीणों द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने और महिलाओं ने विशेष कर हिस्सा लिया और पुराने बुजुर्गों से मंच पर अपने गांव के बसने की जानकारी सुनी गई। अपने पूर्वजों द्वारा संजो कर रखी गई 1928 की यादों को सभी ग्रामीणों को साझा किया गया। बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना की गई गीत गाए गए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गयी। ग्राम के बुजुर्गों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया, गांव के वरिष्ठ सेवकराम पटेल जी द्वारा यह बताया गया कि पूर्व में गांव के लोग नदी किनारे बसा करते थे सन1928 में अचानक नदियों मैं पानी भरने लगा जिसके चलते नदी

किनारे स्थित मकानों में पानी भर चुका था जिसको देखते हुए वहां से निकलकर कुछ दूर आकर बसने लगे गांव के बसने की पूर्ण जानकारी गांव के मुख्य पटेल परिवार के रंजीत पटेल जी द्वारा मंच से बताई गई और अपने पूर्वजों द्वारा संजो कर रखी गई 1928 की यादों को सभी ग्रामीणों को साझा किया गया। बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना की गई गीत गाए गए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गयी। इस अवसर पर सभी ग्रामीण उपस्थित हुए मुख्य रूप से ग्राम पंचायत सचिव शिवशंकर भंवरिया,सरपंच रमाबाई बाबूलाल और ग्रामीण पन्नालाल पटेल, भगवान पटेल, सेवकराम पटेल, जगदीश पटेल, पन्नालाल पटेल, गजानन पटेल, संजय पटेल, हरकचंद पटेल, चंद्रभान पटेल इत्यादि ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

Establishment of this village of MP in 1928, celebrated village pride